Een straat in Londen. Drama en mysterie. Drie afleveringen. Bekroond met een Emmy Award. Op 3 juli start miniserie Capital.

Pepys Road is een normale straat in Londen. De huizenprijzen zijn flink gestegen en daarmee het vermogen van de inwoners. Hun dagelijkse beslommeringen veranderen er echter niet veel door. Bewoners van de straat zijn onder andere de oudere dame Petunia, die haar aanvallen van duizeligheid wil verbergen voor haar dochter Mary. Roger en Arabella wonen er met hun kinderen en worstelen met het huishouden. Ahmed heeft een winkel en hoopt dat zijn beide broers eindelijk hun leven eens op orde zullen krijgen. Quentina is verkeersagente en in afwachting van een verblijfsvergunning.

We want what you have! Zo luidt de veelzeggende boodschap op een anoniem kaartje dat de bewoners op een dag aantreffen in hun brievenbus. Wie zou er achter de mysterieuze dreiging zitten en wat willen de anonieme briefschrijvers precies? Houden ze de straat in de gaten? Plotseling staat het doodnormale leven van de bewoners van Pepys Road op zijn kop.

Capital won in 2016 de Emmy Award voor beste miniserie. De serie is een bewerking van de gelijknamige roman van John Lanchester. Alle afleveringen zijn tot 7 dagen na uitzending terug te kijken, daarna nog een jaar op NPO Plus.

Capital, vanaf vrijdag 3 juli om 22.55 uur, VARA, NPO 2