Na het succesvolle eerste seizoen, start BNN op 9 april 2017 met een vervolg. Hierin verschuift de focus naar de mixed martial arts.

Het eerste seizoen

Voormalig kickbokskampioen Nick Roest (Waldemar Torenstra) is na een gevangenisstraf van vier jaar vastbesloten om zich weer terug te knokken naar de top. Hij weet dat hij alleen een kans maakt als hij weer kan trainen in de sportschool van zijn vader John (Johan Leysen). Maar die lijkt voorgoed met hem gebroken te hebben. Ook zijn ex Selma (Imanuelle Grives) en hun kind Luka, die nog wel geregeld op die sportschool te vinden zijn, voelen er niets voor om Nick weer in hun levens toe te laten. Selma heeft een nieuwe vriend, Jerry (Werner Kolf). De enige steun lijkt te komen van zijn broer, de drugsverslaafde advocaat David (Benja Bruijning). Maar altijd als hij probeert te helpen, worden Nicks problemen nog groter. Als de wereld van de vechtsport ook nog eens wordt opgeschrikt door een liquidatie, lijkt de droom van een comeback verder weg dan ooit.

Nieuw seizoen (spoiler alert!)

De eerste afleveringen van de serie zijn zo succesvol, dat halverwege de uitzendingen al besloten wordt dat er een tweede seizoen zou komen. Waldemar: ‘Wat een geweldig nieuws dat we een tweede seizoen mogen maken. En dat al na vier afleveringen op de buis! Ik kijk er echt naar uit om met ons fantastische team te mogen gaan nadenken over nieuwe verhaallijnen en spannende plots.’ Het idee voor de serie komt bij Waldemar zelf vandaan. Naast acteren, is kickboksen namelijk zijn passie.

Veel bekende gezichten keren terug in het tweede seizoen en daarnaast speelt Bill Barberis de nieuwe rol van Nicks trainer Briek Stevens. Nick en David proberen een jaar na de dood van hun vader hun leven weer op poten te krijgen. Nu een relatie met zijn ex Selma verkeken lijkt, gaat Nick voor zijn meisje Kirsten. De markt voor kickboksers is ingezakt door het steeds populairder wordende MMA (mixed martial arts), waardoor Nick wordt gedwongen rigoureuze keuzes te maken. En daarbij ligt voortdurend de verlokking van het ‘makkelijke’ geld op de loer.

Vechtershart, seizoen 2, vanaf 9 april 2017 om 20.25 uur, BNN, NPO 3

