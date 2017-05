Vanaf zaterdag 3 juni is datingshow 'Everlasting' terug in dramaserie UnREAL. Welkom in de wereld van slechte mensen die goede tv maken.

In de populaire datingshow 'Everlasting' strijdt een groep dames om de liefde van één vrijgezelle man. De crew wil dat het programma, en de deelnemers die er aan meedoen, spannend en leuk genoeg zijn om de aandacht van de kijkers vast te houden. Een beetje manipulatie wordt daarbij niet geschuwd. Regisseur Quinn King heeft er een handje van de persoonlijke verhalen van de kandidaten te gebruiken op hen tegen elkaar op te zetten. Grenzen worden opgezocht en zo nodig overschreden. Alles voor mooie beelden.



Wat gebeurde er eerder?



Rachel Goldberg keert na een burn-out terug op de set bij de start van het nieuwe seizoen. Haar taak als producer is de deelnemers zoveel mogelijk te manipuleren voor de show. Uiteindelijk moet dat natuurlijk een keer fout gaan en dat gebeurt dan ook. Op een schaal die ze van tevoren nooit voor mogelijk had gehouden. Kijk seizoen 1 op NPO Plus

Het nieuwe seizoen

Rachel heeft promotie gemaakt en is nu hoofd van het productieteam van het nieuwe seizoen 'Everlasting'. De vrijgezel is dit keer voor het eerst een Afro-Amerikaanse man, iets waarmee Rachel indruk wil maken op het publiek. Bedenker van de serie Chet Wilton en Quinn hebben conflicterende ideeën over het nieuwe seizoen. Er ontstaat een tweesplitsing en Rachel zal moeten kiezen wiens team ze wil ondersteunen.

Een derde seizoen staat al op de planning van de makers.

UnREAL, seizoen 2, vanaf zaterdag 3 juni, dubbelafleveringen, 20.50 uur, AVROTROS, NPO 3

