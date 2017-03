Driedelige dramaserie over zwarthandelaar en jodenjager Andries Riphagen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreert met de Duitsers.

Deze serie is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over Andries Riphagen. Riphagen (een rol van Jeroen van Koningsbrugge) is niet alleen een bokser, zwarthandelaar en souteneur, maar vooral een fervent Jodenjager. Riphagen wordt onmetelijk rijk met het opsporen, afpersen en verraden van Joodse onderduikers en waant zich hierbij onaantastbaar. Maar als hij een belangrijke verzetsgroep verraadt, opent de jonge politieagent en verzetsstrijder Jan van Liempd (gespeeld door Kay Greidanus) de jacht op hem.

De serie is geschreven door Paul Jan Nelissen (scenarist van o.a. TBS) en Thomas van der Ree (schrijver van o.a. Pony place, Smeris, 4JIM) en mede gebaseerd op het gelijknamige boek van Bart Middelburg en René ter Steege, aangevuld met uitgebreide interviews met Rob Riphagen, zoon van Andries Riphagen. De filmversie van Riphagen werd eerder in 2016 in bioscooproulatie gebracht door regisseur Pieter Kuijpers (Doodslag, Feuten, Icarus).

