Vanaf maandag 24 april om 22.55 uur begint NTR met deze nieuwe dramaserie over een comedian wiens leven een tragedie wordt.

Wanneer nationale bekendheid Paul Finchley beschuldigd wordt van seksueel misbruik, proberen hij en zijn naasten zich onder toeziend oog van het hele land staande te houden tussen verschillende versies van de waarheid. Paul is de minder populaire helft van een komedieduo met nationale faam. Pauls leven wordt plotseling op zijn kop gezet wanneer hij wordt beticht van seksueel misbruik twintig jaar eerder. Zijn beste vriend Karl en echtgenote Marie scharen zich ondanks alles achter de man die zij door en door menen te kennen. Dan blijken Pauls problemen groter dan gedacht: er zijn meerdere aangiften gedaan.

Meervoudig BAFTA-winnaar Robbie Coltrane, die Paul Finchley speelt, is vooral bekend van zijn rol als Hagrid in de Harry Potter-films. Julie Walters, die de vrouw van Paul speelt, werd eerder bekroond met BAFTA's en een Golden Globe. De rol van Dee, hun dochter in de serie, wordt vertolkt door Andrea Riseborough, bekend van de bekroonde film Birdman.

De serie telt in totaal vier afleveringen en is gebaseerd op 'Operation Yewtree', een grootschalig onderzoek naar kindermisbruik in Engeland. Dit onderzoek bracht onder andere het misbruik door televisiepersoonlijkheid Jimmy Savile aan het licht. Alle afleveringen zijn tot een week na uitzending terug te kijken. Op NPO Plus tot 6 maanden na uitzending.

National treasure, vanaf 24 april om 22.55 uur, NTR, NPO 2

