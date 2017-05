Flikken Rotterdam krijgt een vervolg. Na het succesvolle eerste seizoen volgt in het najaar van 2017 een tweede reeks.

Wederom zijn de hoofdrollen weggelegd voor Huub Stapel, Cees Geel, Maryam Hassouni, Mark van Eeuwen en Maartje van de Wetering. Lees meer

Met bijna 2 miljoen kijkers per aflevering is het eerste seizoen van Flikken Rotterdam erg goed bekeken. Kijkers wisten de serie te vinden, ook via de ‘nieuwe manieren van kijken’: ruim de helft keek live op tv, een derde van alle kijkers bekeek Flikken Rotterdam uitgesteld op tv. Ook online is het goed bekeken: gemiddeld 71.000 personen keken online (via tablet, laptop, pc, telefoon). Daarmee stond Flikken Rotterdam in de top 10 van online meest bekeken programma’s.



Flikken Rotterdam, seizoen 2, vanaf 22 september 2017, AVROTROS, NPO 1

Wil je op de hoogte blijven van het laatste serienieuws? Ga naar npo.nl/series