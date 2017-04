Amerika sluit meer mensen op dan enig ander land in de wereld. Reggie wil weten hoe het leven achter tralies er echt uit ziet en wat de gevolgen zijn van opsluiting binnen het strafrechtsysteem.Meer Om te begrijpen wat mensen doormaken die in extreme omstandigheden in instituties leven, gaat Reggie Yates in hun schoenen staan. Amerika sluit meer mensen op dan enig ander land in de wereld. De meeste gedetineerden zijn ondergebracht in Texas. Reggie wil weten hoe het leven achter tralies er echt uit ziet en wat de gevolgen zijn van opsluiting binnen het Amerikaanse strafrechtsysteem. In een oranje jumpsuit, ontdaan van alle persoonlijke bezittingen, de enkels in de boeien laat hij zich opsluiten in County Jail, Texas. Een week lang zal hij samen eten, slapen en werken met de gevangenen.Minder