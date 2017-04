Daniel Holden probeert in het heden te leven, maar er zijn veel plaatsen en gezichten in zijn dorp die hem herinneren aan het verleden. Hij denkt terug aan zijn gevangenisstraf, en de moord op Hanna.Meer Daniel Holden probeert in het heden te leven, maar er zijn veel plaatsen en gezichten in zijn dorp die hem herinneren aan het verleden. Hij denkt terug aan zijn gevangenisstraf, Hanna en zijn rol in de moord op Hanna.Minder