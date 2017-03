Misschien bent je er via via wel mee in aanraking gekomen: de producten van Forever Living met Aloë Vera. Via netwerkmarketing worden deze gezondheidsproducten en cosmetica verkocht.Meer Misschien bent je er via via wel mee in aanraking gekomen: de producten van Forever Living met Aloë Vera. Via netwerkmarketing worden deze gezondheidsproducten en cosmetica verkocht. Geen winkels of reclame, maar via mond-op-mond reclame koop je het van bekenden. Er worden niet alleen hele mooie verhalen verteld over de producten van Forever, ook wordt het erg aantrekkelijk gemaakt om samen met Forever een business te starten. Radar neemt een kijkje achter de schermen van Forever Living Products, is deze wereld wel zo rooskleurig als hij wordt voorgespiegeld? Een kind eet en drinkt jaarlijks zijn eigen lichaamsgewicht aan suiker. En dat is veel te veel; problemen als een slecht gebit, overgewicht en obesitas liggen op de loer. En zelfs wanneer je als ouder hier bewust mee om probeert te gaan, krijgt je kind gemakkelijk te veel binnen. Want de suiker zit overal in en extra veel in producten speciaal gemaakt voor kinderen.Minder