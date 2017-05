Radar Extra

In de tweedelige Radar Extra-documentaire 'Kans op werk: 3 procent' onderzoekt Antoinette Hertsenberg de werkloosheid onder vijftigplussers. Ondanks honderden sollicitaties blijven ze werkloos. Het marktaandeel vacatures voor vijftigplussers is maar drie procent. Hier valt niet tegen op te solliciteren. In Finland hebben ze hetzelfde probleem en daar doen ze nu een experiment met een basisinkomen. Onderteken de petitie: Basisinkomen 55-plussers Een vast bedrag krijgen per maand, zonder plichten en regels en wat je bijverdient mag je houden. Zou zo?n experiment met een basisinkomen een oplossing kunnen zijn voor de problemen van de 55-plusser op zoek naar werk? Antoinette Hertsenberg praat onder andere met ondernemer Annemarie van Gaal, historicus Rutger Bregman, basisinkomen-deskundige Guy Standing en hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, over de knelpunten in ons stelsel en nieuwe oplossingen. Deel I is uitgezonden op maandag 22 mei 2017, 20:30 uur op NPO 1Deel II is uitgezonden op maandag 29 mei 2017, 20:30 uur op NPO 1