Radar Extra

Antoinette Hertsenberg onderzoekt in een nieuw Radar Extra-tweeluik de gevolgen van een veranderende arbeidsmarkt. Vijftigplussers worden er moedeloos van; verplicht solliciteren zonder enig resultaat.Meer Ze sturen honderden sollicitatiebrieven en krijgen vaak niet eens een ontvangstbevestiging. Laat staan een uitnodiging voor een gesprek. Vijftigplussers moeten verplicht solliciteren, maar het levert niets op. Waarom komt deze groep werklozen nauwelijks nog aan de bak? En waarom hebben we hier als samenleving geen antwoord op? Biedt een basisinkomen wellicht de oplossing? Antoinette Hertsenberg onderzoekt in een nieuw Radar Extra-tweeluik de gevolgen van een veranderende arbeidsmarkt. Deel I wordt uitgezonden op maandag 22 mei 2017, 20:30 uur op NPO 1Deel II wordt uitgezonden op maandag 29 mei 2017, 20:30 uur op NPO 1 Bekijk ook de uitgebreide documentaire-pagina van 'Kans op werk: 3 procent'Discussieer mee over dit onderwerp op het Radar ForumMinder