Van Nature

De voormalig vaste cabaretier van De Wereld Draait Door gaat met rake blik en troostende woorden op zoek naar het natuurlijke in een gemaakte wereld. Van Nature is alweer het vierde theaterprogramma van deze voormalig vaste cabaretier van De Wereld Draait Door. Al spelend met de actualiteit is hij in absolute topvorm. Een verademing, verzorgd, actueel, venijnig, literair en muzikaal, aldus de Volkskrant na het zien van zijn show. De NRC vond dat Pieter razendsnel excelleerde in actualiteitencabaret. De Telegraaf schreef Pieter Derks staat als een huis. Allen gaven de voorstelling vier sterren. Derks gaat met rake blik en troostende woorden op zoek naar het natuurlijke in een gemaakte wereld. Wat is echt, en wat hebben wij erbij verzonnen? Met die vraag in het achterhoofd gaat het vooral over al het nieuws dat Pieter te pakken kan krijgen.