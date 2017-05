Ooggetuigen en experts over de aanslag in Manchester

Met terrorisme-expert Jelle van Buuren hebben we het over de aanslag in Manchester en met Gerard van Duykeren over de veiligheid van concerten en evenementen hier in Nederland.Ook praten we met Maarten Smit. Hij was met zijn dochter bij het concert van Ariana Grande in Manchester. * D66 en de ChristenUnie gaan niet met de VVD en het CDA verder onderhandelen over de vorming van een kabinet. We bespreken het formatienieuws met parlementair verslaggever van de NOS Xander van der Wulp. * Columnist Nynke de Jong over de sanitaire stop van Tom Dumoulin in de etappe van vandaag in de Giro d'Italia. * Wende Snijders bezingt de liefde samen met het orkest Amsterdam Sinfonietta in vier voorstellingen. Over wat de liefde voor haarzelf betekent en wie en wat haar daarbij inspireerde schuift Wende Snijders vanavond aan.