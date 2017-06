Cornald Maas ontvangt live op Terschelling Matthijs van Nieuwkerk. Hij bezoekt een Oerol-voorstelling en vertelt over die ervaring.Meer Cornald Maas bericht de hele week over het Oerol-festival op Terschelling. Walgast Matthijs van Nieuwkerk bezoekt de muziektheater-voorstelling De Blackout van '77. The Kik treedt op en de hiphopbroers Dos Hermanos brengen een dagelijkse ode aan Oerol.Minder