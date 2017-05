Opgelicht?! Cybercrime

Met: een nepsite die waar je vakantiehuizen kunt huren, malafide online leningverstrekkers en de aanhoudingen van Marktplaats-fraudeurs.Meer Je boekt een droomvakantie in een mooie huurwoning en wordt gevraagd te betalen via Airbnb. Dat lijkt veilig, totdat je erachter komt dat het een nepsite betreft en je voor honderden euro's bent opgelicht. Mensen die voor een lening bij de bank bot vangen, wijken vaak uit naar online leningverstrekkers. Hiervoor moet je vaak wel (administratie)kosten betalen, die je vervolgens nooit meer terugkrijgt. We spreken met een gedupeerde die alles bij elkaar 100.000 euro overmaakte naar een internationale bende, terwijl dat juist het bedrag is dat hij wilde lenen. Daarnaast spectaculaire aanhoudingen van fraudeurs die andermans identiteit gebruiken om mensen op Marktplaats op te lichten.Minder