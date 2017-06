2017

De afgelopen maanden streden tijdens de voorrondes in alle Nederlandse provincies ruim 2500 jongeren tegen elkaar in de grootste debatcompetitie van Nederland, om een plekje in de felbegeerde finale te bemachtigen. Uiteindelijk zijn de tien beste debaters overgebleven: De vijf debattalenten van het Praedinius Gymnasium Groningen nemen het op tegen het vijftal van De Nassau uit Breda. Zij gaan in de finale onder andere in debat met Theo Hiddema, advocaat en kersvers kamerlid van Forum voor Democratie. Daarnaast strijden de grootste speechtalenten uit de vorrondes om te titel Beste V-rede van Nederland. Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib is tijdens deze finale ook de voorzitter van de jury. Zij wordt bijgestaan door parlementair verslaggever Xander van der Wulp en tv-maker/presentatrice Linda Hakeboom.