OG3NE Op weg naar het Songfestival

In deze documentaire volgt Jan Smit de zussen van OG3NE tijdens de voorbereiding op het Eurovisie Songfestival.Meer In deze documentaire volgt Jan Smit de zussen van OG3NE tijdens de voorbereiding op het Eurovisie Songfestival. Van het moment dat de dames bekendmaken dat zij Nederland vertegenwoordigen tot het moment dat de zusjes vertrekken naar Kiev. Dat muziek en emotie dicht bij elkaar liggen, blijkt voor OG3NE tijdens veel mooie momenten waar muziek de uitlaatklep is van de moeilijke tijd waar de meiden met hun zieke moeder in zitten. Dit speelt ook in de documentaire een centrale rol aangezien het gekozen nummer 'Lights and Shadows' een ode is aan hun moeder Isolde.Minder