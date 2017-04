Op reis met twee vrienden door Zuid-Amerika heeft twintiger Luuk de tijd van zijn leven. Tot hij geconfronteerd wordt met de rauwe werkelijkheid buiten de gebaande paden van de backpack trail.Meer Op reis met twee vrienden door Zuid-Amerika heeft twintiger Luuk de tijd van zijn leven. Tot hij geconfronteerd wordt met de rauwe werkelijkheid buiten de gebaande paden van de backpack trail. Op zoek naar authentieke ervaringen eindigt een stapavond onbedoeld in een illegaal bordeel. Als Luuk besluit een van de meisjes te redden blijkt de situatie ingewikkelder dan hij dacht en komt ook de vriendschap op het spel te staan. Heeft Luuk als verse wereldverbeteraar what it takes of draait het bij hem vooral om zijn eigen goede gevoel?Minder