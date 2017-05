Huldiging Tom Dumoulin

Extra uitzending met de huldiging van Giro-winnaar Tom Dumoulin in zijn geboortestad Maastricht. In de hal van het historische stadhuis worden Dumoulin en zijn Sunweb-ploeg ontvangen door de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Daarna zal de Giro-winnaar zijn opwachting maken op de Markt in het centrum van de stad, die ongetwijfeld vol zal staan met in het roze gehulde fans. Herman van der Zandt presenteert de uitzending.