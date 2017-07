NOS Sport De Avondetappe

De Tour-dag wordt afgesloten met een rechtstreekse uitzending vanaf een sfeervolle locatie in Frankrijk.Meer De Tour-dag wordt afgesloten met een rechtstreekse uitzending vanaf een sfeervolle locatie in Frankrijk. Danny Nelissen, Thijs Zonneveld, Rob Houweling, Edwin Winkels. Henk Lubberding of Marijn de Vries schuiven aan bij Dione de Graaff, samen met andere wieler- of Frankrijkfans. Herman van der Zandt spreekt op locatie met een hoofdrolspeler (renner of ploegleider) uit het verhaal van de dag.Minder