NOS Nationale viering bevrijding 2017

Rechtstreeks verslag van het begin van Bevrijdingsdag in Haarlem, waar acteur Nasrdin Dchar in het provinciehuis de traditionele Vrijheidslezing voor zijn rekening neemt.Meer Rechtstreeks verslag van het begin van Bevrijdingsdag in Haarlem, waar acteur Nasrdin Dchar in het provinciehuis de traditionele Vrijheidslezing voor zijn rekening neemt. Premier Rutte is in Haarlem om er het vuur van Bevrijdingspop te ontsteken met de vlam die in de nacht daarvoor door een groep blinde en slechtziende hardlopers, de loopgroep Running Blind, van Wageningen naar Haarlem is gebracht.Minder