NOS Nationale Herdenking 2017

Verslag van 4 mei-herdenkingen op verschillende plaatsen in het land. Rechtstreeks verslag van de Nationale Herdenking van de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies in later jaren. De herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam is te volgen, met onder andere de kranslegging door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, de inachtneming van twee minuten stilte en het defilé. De uitzending begint met de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. De 4 mei-voordracht wordt dit jaar verzorgd door schrijfster Annejet van der Zijl. Vanaf 19.28 uur komt de uitzending een kwartier lang vanuit Roermond, waar Annechien Steenhuizen praat met historicus Fred Cammaert (gepromoveerd op een onderzoek naar het verzet in Limburg). Het gesprek wordt gevolgd door een reportage over het verzet door katholieke geestelijken in Roermond.