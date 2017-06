NOS Koningspaar in Italië

Verslag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Italië en Vaticaanstad.Meer Verslag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Italië en Vaticaanstad. Hierin volgen we de koning en koningin tijdens hun bezoek aan Rome, Palermo, Vaticaanstad en Milaan. Verschillende mensen die de koning en koningin ontmoeten komen aan het woord. In Palermo wordt gesproken met vrijwilligers, migranten en Leolucca Orlando, de burgemeester van de stad, over de migrantenstroom. In Vaticaanstad zijn we niet alleen aanwezig bij de audiëntie van het koninklijk paar door paus Franciscus, maar ook al eerder, bij de wekelijkse audiëntie met duizenden gelovigen op het Piazza San Pietro. Ook nemen we alvast een kijkje in de Kerk der Friezen om een beeld te krijgen van wat de koning en koningin daar te zien krijgen. En in Milaan vertelt de Italiaanse designgoeroe Rossana Orlandi over haar grote liefde voor Dutch Design.Minder