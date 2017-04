NOS Koningsdag 2017

Rechtstreeks verslag van de viering van Koningsdag in Tilburg, in aanwezigheid van de vandaag 50 geworden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en andere leden van de koninklijke familie.Meer Rechtstreeks verslag van de viering van Koningsdag in Tilburg, in aanwezigheid van de vandaag 50 geworden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en andere leden van de koninklijke familie. Zij krijgen op een wandelroute met dertien haltes (naar het netnummer 013) 'het verhaal van Tilburg' verteld, van de textielgeschiedenis tot de hightech-industrie. Ook zijn er optredens door een aantal bekende Tilburgers, onder wie Guus Meeuwis. Verslaggevers Dionne Stax, Siham Raijoul en Martijn Bink staan langs de route en de uitzending wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom.Minder