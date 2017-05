NOS Bevrijdingsdag Live

Deze uitzending komt uit Haarlem, een van de veertien plaatsen in Nederland waar de officiële bevrijdingsfestivals worden gehouden.Meer Deze uitzending komt uit Haarlem, een van de veertien plaatsen in Nederland waar de officiële bevrijdingsfestivals worden gehouden. Onder het thema 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend' treden tientallen Nederlandse bands op. De Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar De Staat en De Jeugd van Tegenwoordig, die per helikopter respectievelijk vier en vijf festivals aandoen om er een optreden te verzorgen. Ook is uitgebreid te zien hoe het eraan toe gaat op de bevrijdingsfestivals elders in het land.Minder