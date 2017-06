Met: Waarschijnlijk nieuw overleg VVD, CDA, D66, GroenLinks * Klimaatafspraken op het spel * Marokkaanse regering moet in gesprek met inwoners RifMeer Met: Waarschijnlijk nieuw overleg VVD, CDA, D66, GroenLinks. De nieuwe informateur Tjeenk Willink heeft vandaag gesproken met de ChristenUnie, GroenLinks en D66. De kans is groot dat er een nieuwe poging wordt gedaan om VVD, CDA, D66 en GroenLinks weer met elkaar om de tafel te brengen. * Klimaatafspraken op het spel? Trump maakt straks bekend of de VS zich terugtrekt uit het klimaatverdrag van Parijs. Veel Amerikaanse staten hebben al laten weten door te gaan met klimaatafspraken. Te gast is oud-premier Jan Peter Balkenende, die namens het bedrijfsleven pleit voor vergroening. * 'Marokkaanse regering moet in gesprek met inwoners Rif'. Al weken is het onrustig in het Rifgebied in Marokko. Onder leiding van protestleider Zafzafi eisen de Riffijnen onder meer beter onderwijs en betere zorg. Ook in Nederland worden de protesten op de voet gevolgd. Te gast is arabist en Marokko-kenner Jan Hoogland.Minder