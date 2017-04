In Neem je zwemspullen mee vormt zowel Pepijn Gunneweg als Klaas vd Eerden een team met een andere BN'er. Ze nemen in een theaterzaal plaats op hun eigen bank vanwaar ze verschillende spellen spelen.Meer In het komische spelprogramma 'Neem je zwemspullen mee' gaan Klaas van der Eerden en Pepijn Gunneweg de komende zes weken de strijd met elkaar aan. Ze hebben ieder een bekende gast uitgenodigd op hun feestje en dagen elkaar uit met de meest absurde spellen. Candid pranks en swingende improvisaties ontbreken niet in dit programma. Een show vol humor, waar letterlijk muziek in wordt geblazen door de twaalfkoppige brassband Gallowstreet.Minder