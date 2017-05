Water als wapen

Water is een machtig wapen gebleken. Je kunt er de vijand mee buiten de deur houden of een bezetter verjagen. Tegen de tijd dat dit wapen was geperfectioneerd, leek het totaal overbodig geworden.Meer Water is in de geschiedenis een machtig wapen gebleken. Je kunt er de vijand mee buiten de deur houden of een bezetter verjagen. Tegen de tijd dat dit wapen helemaal was geperfectioneerd, leek het totaal overbodig geworden. Toch geloofde Nederland er nog lang in.Minder