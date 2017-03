Roadmovie waarin sjacheraar en automonteur Danny in opdracht van een rijke klant diens zieke moeder naar Monte Carlo rijdt. Danny en Constance (Kitty Courbois) blijken aan elkaar gewaagd.Meer Nederlandse roadmovie waarin sjacheraar en automonteur Danny (John Wijdenbosch) in opdracht van een rijke klant diens zieke moeder naar Monte Carlo rijdt. Gehaaide Danny en gewiekste Constance (Kitty Courbois) blijken zeer aan elkaar gewaagd; wat een 'sentimental journey' had moeten worden, ontaardt in een avontuur waar Bonnie en Clyde jaloers op kunnen zijn.Minder