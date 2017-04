MAX Koningsdag 2017

Jan Slagter interviewt verschillende gasten en wordt er gepraat over Koningsdag en alle bijbehorende feestelijkheden.Meer Jan Slagter interviewt diverse gasten. Ria Valk was 50 jaar geleden te gast bij een speciale uitzending toen Koning Willem-Alexander werd geboren. Ze vertelt hier meer over. Mick Harren, de maker van het koningslied 'Samen zijn we koning, is te gast'. Hij viert net als de koning op 27 april zijn 50ste verjaardag. Ook Erica Terpstra schuift aan op deze feestelijke dag! Daarnaast kunt u genieten van verschillende muzikale optredens. Onder anderen Antje Monteiro, Londonbeat, Opera Familia zijn te gast.Minder