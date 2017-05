Na een succesvolle eerste editie komen tientallen BN'ers dit jaar opnieuw in actie voor Marathon tegen kanker, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.Meer Na een succesvolle eerste editie komen tientallen BN'ers dit jaar opnieuw in actie voor Marathon tegen kanker, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Zo duikt modeontwerper Olcay Gulsen in het diepe en traint ze voor een triatlon. Zal ze haar watervrees overwinnen? Ook Tim Douwsma werkt zichzelf in het zweet voor een turn challenge. Daarnaast wandelt paralympisch snowboardkampioen Bibian Mentel van Amsterdam naar Alkmaar en komen Nick & Simon en songfestivaldeelnemers OG3NE optreden. Marathon tegen kanker wordt live uitgezonden vanaf het Waagplein in Alkmaar. Presentatie is voor het tweede jaar op rij in handen van Caroline Tensen.Minder