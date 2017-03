Terwijl John Luther geschorst is en letterlijk ergens op de rand leeft, bereikt hem nieuws over iemand waardoor hij weer wordt teruggeroepen naar de hoofdstad.Meer Na de schokkende dood van zijn partner Ripley heeft politie-inspecteur John Luther ontslag genomen en is hij op een stil plekje gaan wonen. Hij heeft niet veel meer om voor te leven, vindt hij zelf. Dan ontdekt hij ook nog dat de enige voor wie hij nog wél iets voelt misschien dood is. Vanaf dat moment heeft hij nog maar één doel: de dader opsporen en wraak nemen. Intussen doen de inspecteurs Theo Bloom en Emma Lane onderzoek naar een reeks gruwelijke moorden. Er is een beestachtige killer actief die zijn slachtoffers verslindt en hun identiteit aanneemt, om vervolgens weer een nieuwe prooi uit te zoeken. Maar hoe verder de politie doordringt tot het hart van de zaak, hoe duisterder het allemaal wordt. Naarmate de seriemoordenaar in een steeds hoger tempo slachtoffers maakt, begint Luther te beseffen dat hij toch zal moeten ingrijpen.Minder