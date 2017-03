De nood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Zuid-Soedan en Somalië is nijpend. 20 miljoen mensen zitten op de rand van hongersnood. Giro555 roept iedereen in Nederland op om massaal in actie te komen.Meer Vandaag is de laatste dag van de Actie Vijfdaagse voor de Nationale Actie Help Slachtoffers Hongersnood. De nood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Zuid-Soedan en Somalië is nijpend. 20 miljoen mensen zitten op de rand van hongersnood. Live vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum roept Giro555 iedereen in Nederland op om massaal in actie te komen.Minder