De Burgemeester van Delft en zijn Dochter

Zijn het wel de burgemeester van Delft en zijn dochter die zo trots en in volle pracht zijn afgebeeld?Meer Een kunstraadsel dat 12 jaar teruggaat in de tijd, naar het moment dat het Rijksmuseum de tot dan toe grootste aankoop uit de geschiedenis van het museum deed. Van een familie in Wales werd het wereldberoemde doek 'De Burgemeester van Delft en zijn Dochter' van Jan Steen aangekocht, voor het recordbedrag van 11,9 miljoen euro. Maar zijn het wel de burgemeester van Delft en zijn dochter die zo trots en in volle pracht zijn afgebeeld? Professor Frans Grijzenhout twijfelt en probeert het kunstraadsel te ontrafelen.Minder