Portret van een 8-jarige jongen

Een bekend schilderij van de beroemde 17e-eeuwse schilder Ferdinand Bol wordt aan een grondig onderzoek onderworpen.Meer Het is een prachtig portret van een 8-jarige jongen. Er wordt al eeuwen verondersteld dat het om de zoon van de schilder zou gaan. Professor Grijzenhout en zijn team van onderzoekers kunnen in ieder geval vaststellen dat dit niet het geval is. Maar wie is het dan wel?Minder