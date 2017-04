Kuipers zoekt contact

Verslag van de persoonlijke zoektocht van André Kuipers naar het antwoord op de vraag die de mens altijd heeft geïntrigeerd: Zijn wij alleen in het heelal, of krioelt het er van het leven?Meer Verslag van de persoonlijke zoektocht van ruimtevaarder André Kuipers naar het antwoord op de vraag die de mens altijd heeft geïntrigeerd: Zijn wij alleen in het heelal, of krioelt het er van het leven? In vijftig minuten scheert het programma langs vragen als: hoe waarschijnlijk is het dat er elders leven is? Hoe zoeken we daar naar? Wat kunnen we verwachten van die zoektocht? En ook: hoe zal dat leven er uit zien als we het eenmaal hebben gevonden? Groene mannetjes, of iets heel anders, iets wat letterlijk onvoorstelbaar is zelfs? En niet in de laatste plaats: wat zou er op aarde veranderen als we eenmaal zeker weten dat we niet alleen zijn? De wetenschappers die André ontmoet zijn er allemaal van overtuigd dat we over tien of twintig jaar tekenen van buitenaards leven zullen zien.Minder