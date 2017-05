Boer zoekt baan

Twee boerenfamilies vertellen over het zware leven op hun boerderij. Door complexe Europese regelgeving en extreme lage melkprijs kunnen ze hun hoofd niet meer boven water houden en moeten stoppen.Meer Twee boerenfamilies vertellen openhartig over het zware leven achter de prachtige gevels van hun boerderij. Door complexe Europese regelgeving en de extreme lage melkprijs kunnen ze hun hoofd niet meer boven water houden en stoppen met hun bedrijf, net als vele andere boeren. Je zou het een stille revolutie kunnen noemen, die zich op het Nederlandse platteland voltrekt: het boerenbedrijf is aan het verdwijnen.Minder