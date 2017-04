Kruispunt Special: De monniken van Schier

Speciale aflevering over de vier monniken die op Schiermonnikoog zijn teruggekeerd. Vervolg op de prijswinnende documentaire over de verhuizing van deze cisterciënzer broeders.Meer Sinds vorig jaar wonen ze op Schiermonnikoog: vier cisterciënzer monniken die hun monumentale klooster in Diepeveen verruilden voor een huisje op het waddeneiland. Hoe is het ze sindsdien vergaan? Vervolg op de prijswinnende documentaire 'De terugkeer van de monniken op Schiermonnikoog'.Minder