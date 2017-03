Koot en Bie zetten de pruimen op sap

Voor hun elfde Boekenweek-bloemlezing maakten Koot en Bie een compilatie van sketches, waaruit blijkt dat nagenoeg al hun vaste types wel eens te kampen hebben gehad met de verleidingen des vlezes. Flagrante fragmenten van Koot en Bie, voor de rijpere kijkers. Zij presenteren hun elfde bloemlezing in deze reeks jaarlijkse compilaties. Het thema van de Boekenweek 2017 luidt: 'Verboden Vruchten' en gravend in hun honderden uitzendingen kwamen Koot en Bie tot een sidderende longlist van seksueel getinte scènes. Er is gekozen voor al dan niet ingekorte sketches, waaruit blijkt dat nagenoeg al hun vaste types weleens te kampen hebben gehad met de verleidingen des vlezes. De Vieze Man natuurlijk, maar ook Jacobse en Van Es, Koosje Veenendaal, Dirk, moeder en zoon Carla en Frank van Putten, Juinens burgemeester Van der Vaart - het werd een parade van opgewonden standjes. Kortom: De rijpere kijker kan zich een uur lang verlustigen in en spiegelen aan zesentwintig sappige nummertjes.