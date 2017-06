Op de bank schuiven gasten uit het nieuws, politiek, cultuur, sport en samenleving aan voor het gesprek van de dag. Het programma wordt live uitgezonden vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam.

Met Jan Lammers, Chantal Janzen en Tjitske Reidinga

Chantal Janzen over haar platform &C, coureurs Jan Lammers & Frits van Eerd over 24 uur van Le Mans, Durk Muurling over het drama in Bunschoten en Tjitske Reidinga & Peter Blok over hun nieuwe theaterstuk.

