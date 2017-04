Je Zal Het Maar Hebben

Glenn lijdt aan het TAR-syndroom. Hierdoor heeft hij geen armen en zitten zijn handen direct aan zijn romp. Kirsten was zodanig verslaafd aan alcohol dat ze in een afkickkliniek belandde.Meer Glenn (16) lijdt aan het TAR-syndroom: een zeldzame genetische aandoening. Hierdoor heeft hij geen armen en zitten zijn handen direct aan zijn romp. Ondanks zijn beperking timmert Glenn flink aan de weg als dj en is hij een zeer verdienstelijke breakdancer. Verder zie je Kirsten (25). Ze was zodanig verslaafd aan alcohol dat ze in een afkickkliniek belandde. Om een terugval naar haar oude leven te voorkomen, leeft ze volgens een strikt regime. Daarnaast probeert ze het contact met haar familie te herstellen en bezoekt ze met Tim en haar zus een concert van Nielson.Minder