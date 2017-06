Joost & Anita

Samen met zijn vrouw Anita laat Joost Brabant achter zich om in het plaatsje Moncarapacho een Bed and Breakfast te beginnen.Meer Joost is klaar met Nederland. Als ZZP'er in het leidingwerk moet hij veel werken en vooral veel belasting betalen. In de Algarve is dat wel anders; het klimaat is mild en de mensen zijn vriendelijk. Samen met zijn vrouw Anita laat hij Brabant achter zich om in het plaatsje Moncarapacho een Bed and Breakfast te beginnen. Geen sinecure, want het pand dat ze voor 380.000 euro kochten, blijkt zwaar verwaarloosd. Na jaren van leegstand is de voormalige boerderij totaal overwoekerd. Alles van waarde is gestript en gestolen. Chaos troef bij de Brabanders. Anita is altijd alles kwijt en Joost houdt naar eigen zeggen alleen van 'lomp werk'. Kunnen de Brabanders aarden in de Algarve? En lukt het hen om de zo vervallen boerderij voor het seizoen om te toveren tot een waar vakantieparadijs?Minder