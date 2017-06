Sylvia & Nico

Sylvia (52) en haar twintig jaar jongere vriend Nico (31) uit Almere hebben het al jaren over emigreren naar Spanje.Meer Sylvia (52) en haar twintig jaar jongere vriend Nico (31) uit Almere hebben het al jaren over emigreren naar Spanje. Als ze in de Spaanse badplaats Los Alcazares tegen een klein barretje aanlopen dat te koop staat, besluiten ze impulsief het avontuur aan te gaan. Nico verkoopt zijn glazenwassersbedrijf en Sylvia stopt met haar werk als sportinstructrice om nog geen maand later, samen met hun vijf katten en chihuahua, richting de Costa te vertrekken. Ze moeten de huidige huurster geld aan goodwill betalen, maar dit betekent helaas nog niet dat de bar zonder slag of stoot van hun is. De huiseigenaar weigert te tekenen... Sylvia (52) en haar twintig jaar jongere vriend Nico (31) uit Almere hebben het al jaren over emigreren naar Spanje. Als ze in de Spaanse badplaats Los Alcazares tegen een klein barretje aanlopen dat te koop staat, besluiten ze impulsief het avontuur aan te gaan. Ook blijkt de bar een slechte naam te hebben en het kost ze veel moeite om het imago weer op te poetsen. De omzetcijfers blijven tegenvallen. Al hun hoop is gevestigd op het hoogseizoen. Dan moet het geld worden verdiend om de winter door te komen. Maar dat blijkt ijdele hoop, want hoewel Los Alcazares volstroomt met toeristen en vakantie vierende Spanjaarden, het terras blijft leeg...Minder