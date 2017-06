Kinderwens boven alles?

Is het krijgen van een kind een recht?Meer Een groeiend aantal kinderen van spermadonoren is (soms wanhopig) op zoek naar hun biologische vader. Sinds de jaren zeventig werden naar schatting 40.000 kinderen verwekt met hulp van een anonieme spermadonor. Weinigen maakten zich in die jaren druk over de mogelijke gevolgen voor die kinderen. Met een liefdevolle opvoeding zou het wel goed komen met hen. Anonieme spermadonatie werd in 2004 verboden, maar inmiddels worden er tal van nieuwe verwekkingstechnieken ontwikkeld. Want, de kinderwens gaat boven alles. Eicellen, sperma en baarmoeders: het is allemaal anoniem te regelen in verre buitenlanden. Maar wat betekent dat voor de middels die technieken verwekte kinderen? Kunnen zij ooit achterhalen wie hun genetische ouders zijn? Wat is belangrijker? Het intense verlangen naar een kind, of het recht van een kind te weten wie zijn biologische vader of moeder is?Minder