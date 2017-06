Leeftijd geen bezwaar?

Liefde, rimpels en doorzettingsvermogen. Hoe is het om een liefdesrelatie te hebben met een groot leeftijdsverschil?Meer De Franse president Macron doet het. Een groeiende groep Nederlandse mannen ook: een relatie aangaan met een (veel) oudere vrouw. Het doet de wenkbrauwen fronsen. Want een oudere man die een 'jong ding' aan de haak slaat: we vinden het een beetje gek, maar ergens ook logisch. Maar andersom? Wat bezielt zo’n jonge man? Wat ziet hij in een oudere vrouw? Een groot leeftijdsverschil in een liefdesrelatie ligt gevoelig en kan ingewikkeld zijn. Hoe reageren de liefdespartners op het morele oordeel van de buitenwereld? Wat als de één kinderen wil en de ander niet meer? En wat als de één hoogbejaard is en de ander nog met de camper op stap wil?Minder