Recht op de dood?

In de eerste aflevering bespreken we de sterk stijgende vraag naar euthanasie en de druk die dat op artsen legt. Veel mensen vinden dat ze recht hebben op euthanasie. Of de arts het maar even uit wil voeren. Een groeiend aantal artsen heeft het daar moeilijk mee. Ze ervaren het beëindigen van een leven als emotioneel zwaar belastend. En ze zijn bang voor een hellend vlak. Kreeg je voorheen alleen euthanasie als je bijna dood was, nu kan ook psychisch lijden een reden voor levensbeëindiging zijn. In de uitzending spreken artsen over de dilemma's rond het levenseinde en mensen die vinden dat euthanasie een recht is. Verder het verhaal van de 72-jarige Gerrit Weijs. Na een val van zijn fiets, eind januari, raakte hij grotendeels verlamd. Al na een paar dagen vroeg hij om euthanasie. Dat werd geweigerd. Half april deed hij opnieuw een verzoek.