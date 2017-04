De violist werd moordenaar

Heydrich wordt per abuis door Himmler aangenomen als baas van de geheime dienst van de nazi's. Onvermoeibaar gaat hij op zoek naar de beste manier om Duitsland Jodenvrij te maken.Meer Heydrich wordt op school gepest vanwege een Joodse oma en een schelle piepstem. Als hij wegens 'oneervol gedrag' jegens een meisje uit de marine ontslagen wordt neemt Himmler hem per abuis aan als baas van de geheime dienst van de nazi's. Al snel krijgt hij de bijnaam 'het blonde beest'. Onvermoeibaar gaat hij op zoek naar de beste manier om Duitsland Jodenvrij te maken. Het duurt opvallend lang voordat de Duitse Joden inzien dat het menens is.Minder