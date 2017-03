Rusteloze kusten (3/3)

Het Wilde Westen

In het Wilde Westen van Noord-Amerika komen we een kleurrijk gezelschap van bedriegers, pioniers en bandieten tegen, van de slimme coyote tot de speelse kolibrie, en van de machtige blauwe vinvis tot de vurige mustang. In deze serie verkennen we dit fascinerende deel van het continent: het ravijnlandschap, de bergen en de kust. De serie onthult hoe deze drie totaal verschillende werelden zijn gevormd, welke krachten er vandaag de dag nog van invloed zijn en hoe het leven manieren heeft gevonden om er stand te kunnen houden.

