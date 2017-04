Joe Cocker - Mad Dog

Documentaire over Joe Cocker waarin zijn vrouw, oude vrienden, bandleden, (gewezen) managers en bewonderaars, als Billy Joel en Jimmy Webb, getuigen van zijn talent en van zijn innerlijke demonen. De niet zo knappe, maar aimabele Joe Cocker uit Sheffield was geboren voor het podium. Hij ademde al op jonge leeftijd muziek, vooral die van Ray Charles. Zijn vertolking van A Little Help from My Friends van The Beatles en zijn legendarische optreden op Woodstock in 1969 katapulteerden hem naar sterrendom. Zijn Mad Dogs and Englishmen-tournee door de VS in 1970 geldt al een mijlpaal in de rockgeschiedenis. In deze documentaire getuigen zijn vrouw, oude vrienden, bandleden, (gewezen) managers en bewonderaars, als Billy Joel en Jimmy Webb, van zijn talent en van zijn innerlijke demonen. Die werden hem onder invloed van veel verdovende middelen een aantal keer bijna fataal. Maar Cocker krabbelde steeds weer op. Met hits in alle vijf decennia van zijn carrière zoals Up Where We Belong, You Are So Beautiful en Unchain My Heart.