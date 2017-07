Jheronimus Bosch - geraakt door de duivel

Documentaire van regisseur Pieter van Huijstee die de groep kunsthistorici volgt die het mysterie van de circa 25 nog bestaande schilderijen van Jheronimus Bosch probeert te ontrafelen.Meer Documentaire waarin de groep kunsthistorici die het mysterie van de circa 25 nog bestaande schilderijen van Bosch probeert te ontrafelen. In februari opent in Den Bosch een grote overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van de 500e sterfdag van de middeleeuwse schilder Jheronimus Bosch. Hieraan voorafgaand onderzoekt een groep kunsthistorici in grote musea zoals het Prado, het Louvre en de Galleria dell' Accademia alle overgebleven schilderijen. Met röntgenfotografie en infraroodtechnieken kunnen ze voor het eerst in de geschiedenis doordringen tot de onderste verflagen en zo een indruk krijgen van het creatieve proces van de 'duivelskunstenaar'. Elk detail wordt minutieus bekeken. De museale wereld wacht in spanning de resultaten af. Is hun Bosch wel een echte Bosch? En lukt het Den Bosch om zoveel belangrijke werken naar Nederland te halen? Pieter van Huijstee toont de precaire samenwerking van het Nederlandse wetenschappelijk team van het Bosch Research and Conservation Project met de conservatoren van het Prado. Die beheren de grootste collectie van 'El Bosco', met daarin ook 'de Nachtwacht van Spanje': het fameuze drieluik De tuin der lusten. In Gent doen ze een ontdekking met grote gevolgen en in Antwerpen duikt een niet eerder aan Bosch toegeschreven tekening op. De camera is erbij als de experts een eerste blik werpen op de pentekening in privébezit, inmiddels groot nieuws. De film toont ook hoe de volstrekt vernieuwende stijl, de mysterieuze figuren en de morele boodschap van Bosch hun aantrekkingskracht nog lang niet verloren hebben.Minder